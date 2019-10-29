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«Мама обещала мне пуделя королевского за тройной аксель». Трусова — о мотивации от родителей

09:33
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу) в видеоинтервью Olympicchannel отметила, что ждет от родителей пуделя в подарок.

— Мама обещала мне пуделя королевского за тройной аксель, а папа обещал его за юниорский чемпионат мира. Так что скоро, возможно, у меня будет пудель, — сказала Трусова.

В следующий раз Трусова выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.

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Дополнительная информация

https://www.olympicchannel.com/en/video/detail/exclusive-trusova-skate-canada-hanyu-gala-fame/?uxreference=video

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