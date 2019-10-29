«Мама обещала мне пуделя королевского за тройной аксель». Трусова — о мотивации от родителей
09:33
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу) в видеоинтервью Olympicchannel отметила, что ждет от родителей пуделя в подарок.
— Мама обещала мне пуделя королевского за тройной аксель, а папа обещал его за юниорский чемпионат мира. Так что скоро, возможно, у меня будет пудель, — сказала Трусова.
В следующий раз Трусова выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.
Опрос
проголосовало: 1770Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...