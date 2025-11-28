Мать фигуристки Костылевой — о видео с побоями дочери: «Почему я должна терпеть хамство ребенка?»

Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина отреагировала на публикацию генеральным директором академии «Ангелы Плющенко» Яной Рудковской видео с доказательствами того, что мама спортсменки применяла к дочери физическую силу.

По словам Рудковской, видео было сделано несколько месяцев назад. На нем видно, как Ирина Костылева бьет 14-летнюю фигуристку кулаком в живот, роняет и силой стаскивает с нее коньки.

«Лена выбежала со льда без чехлов, села на скамейку. Через две минуты пришла я. Нугуманова уговаривала ее вернуться на лед, Лена истерила. Я сказала: «Снимай коньки, нечего орать». Лена продолжала кричать. Я начала снимать с нее коньки без чехлов. Она пнула меня. Я — ее. И что? Почему я должна терпеть хамство ребенка по отношению к матери? И главный вопрос: что делала с Леной Нугуманова на льду, что Лена оказалась в таком состоянии?» — написала Ирина Костылева в своем Telegram-канале.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву, обвинив ее в жестоком обращении с дочерью. Женщину признали виновной по статье 5.35 части 1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».