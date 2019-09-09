Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова посетила контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию в компании с бывшим тренером Еленой Буяновой.

— В детстве — мама, которую надо слушаться, — подписала их совместные фотографии Сотникова. — А сейчас — мама, друг, поддержка.

Под руководством Буяновой фигуристка также стал четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.