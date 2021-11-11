Татьяна Дручинина, мама российского фигуриста Артура Дмитриева, отметила, что говорить о переходе спортсмена в сборную США преждевременно. По ее словам, ему необходимо пройти сложный отбор.

Ранее 29-летний Дмитриев сообщил, что намерен выступать за сборную США. В конце октября отец спортсмена, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший, опроверг сообщения о возможном переходе сына в команду США.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган в среду заявил, что Дмитриев-младший по согласованию с федерацией с 2019 года представляет Хорватию.

«Говорить о том, что Артур составит конкуренцию лидерам сборной США, преждевременно, — цитирует «РИА Новости» Дручинину. — Отбор в национальную американскую команду, как и в России, осуществляется по результатам чемпионата страны. На него еще нужно отобраться. Пока можно говорить только о желании сына продолжать заниматься любимым делом. Даже речь о поиске спонсоров не идет, настолько все преждевременно».

«Я поддержу любое его решение. Это мой сын, и я его очень люблю. Мне кажется, это здорово, когда спортсмен пытается идти своим путем в фигурном катании в том возрасте, когда многие уже завершают карьеру. Его поддерживает жена, в прошлом фигуристка из Челябинска, где сейчас Артур и тренируется», — добавила мама фигуриста.