Малинин третий раз подряд выиграл чемпионат США по фигурному катанию

Фигурист Илья Малинин стал победителем чемпионата США.

По итогам короткой и произвольной программ фигурист занял первое место с 333,31 балла. На втором месте финишировал Эндрю Торгашев с 286,49 балла. Тройку замкнул Камден Пулкинен с результатом 252,92 балла.

В произвольной программе Малинин чисто исполнил шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель.

У 20-летнего фигуриста это третья подряд победа на чемпионате США. Также он является действующим чемпионом мира в одиночном мужском катании и двукратным победителем финала «Гран-при ISU».