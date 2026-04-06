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Малинин рассказал, чем планирует заниматься в межсезонье

Анастасия Пилипенко

Американский фигурист Илья Малинин поделился планами на межсезонье.

«Честно говоря, я еще так далеко не загадывал. Посмотрим. Думаю, как минимум неделя без катания — съездить куда-нибудь с семьей в приятное путешествие.

У меня много проектов на лето — не только в фигурном катании, но и за его пределами. Хочу понять, как подойти к этим новым возможностям, о которых, возможно, расскажу позже в межсезонье, когда их объявят. Надеюсь, это поможет открыть спорт с новой стороны и значительно увеличить число людей, которые будут его смотреть и ценить», — приводит слова Малинина пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Фигурист в прошедшем сезоне выиграл все соревнования, в которых участвовал, за исключением Олимпиады.

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Илья Малинин
Фигурное катание
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