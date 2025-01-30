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Сегодня, 10:35

Малинин прокомментировал новость о крушении самолета в США

Сергей Ярошенко
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Илья Малинин.
Фото Global Look Press

Фигурист Илья Малинин отреагировал на новость о крушении самолета в США.

«Я надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, все хорошо. Да хранит вас Бог», — написал Малинин в социальной сети.

Самолет вылетел из Уичито, где завершился чемпионат США по фигурному катанию, и столкнулся в воздухе с военным вертолетом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба борта упали в реку Потомак.

Всего на борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете находились трое военных. На данный момент официальных данных о жертвах нет.

По словам агента Ари Закаряна, на борту находились представители фигурного катания.

Фигурное катание
Илья Малинин
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