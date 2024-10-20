Малинин показал лучший результат в короткой программе на «Гран-при США»
Американский фигурист Илья Малинин победил в короткой программе на «Гран-при США». Он набрал 99,69 балла.
Вторым стал японец Као Миура, набравший 99,54 балла. Замкнул тройку грузин Ника Эгадзе — 93,89 балла.
Гран-при США
Мужчины
Короткая программа
1. Илья Малинин (США) — 99,69
2. Као Миура (Япония) — 99,54
3. Ника Эгадзе (Грузия) — 93,89
4. Кевин Аймо (Франция) — 92,04
5. Денис Васильев (Латвия) — 85,10
6. Коширо Шимада (Япония) — 81,88
7. Нозому Йошиока (Япония) — 80,79
8. Максим Наумов (США) — 73,11
9. Донован Каррильо (Мексика) — 67,48
10. Уэсли Чу (Канада) — 66,86
11. Лукас Бруссард (США) — 65,31
12. Франсуа Пито (Франция) — 56,16
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