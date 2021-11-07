«Маленький секрет». Коляда отказался рассказать, что вкладывает в свою программу
01:43
Российский фигурист Михаил Коляда объяснил желанием сохранить в секрете отказ рассказать идею своей программы «Список Шиндлера», которую он показал сегодня на Гран-при Италии. Коляду спросили о сравнении с Джейсоном Брауном, который катает под то же произведение.
«Я смотрел программу Джейсона, мне в общем-то все понравилось. Конечно, я в каждую программу свою вкладываю частичку души и стараюсь интерпретировать образ по-своему. Но что конкретно я вкладываю в это программу — пусть это будет мой маленький секрет», — ответил Коляда.
На Гран-при Италии Коляда занял второе место с результатом 273,55 балла.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю