Максим Траньков: "То, что сделали Тарасова и Морозов, считаю большой победой для них самих"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков в интервью "СЭ" прокомментировал выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате мира в японской Сайтаме. По его словам, фигуристы убедили себя, что могут бороться.

– Не знаю, могли ли ребята лучше, но они уже приучили болельщиков, что не очень устойчивы психологически. Если выигрывали в короткой, проваливали произвольную, если проваливали короткую, вылезали за счет произвольной. То, что они сделали, считаю большой победой для них самих. Они себя убедили в том, что могут бороться. Не шикарное катание, конечно, катания сегодня практически не было, была борьба за элементы, но я увидел эту борьбу. И после сегодняшнего результата ребята внутри должны поменяться, понять, что они могут катать обе программы.

Китайцы с чистым исполнением своей программы практически непобедимы, но у них есть слабые места, которыми можно воспользоваться в нужный момент. Сегодня все закономерно, справедливо, Женя и Вова не сделали шаг назад, остались при своих, отстояли серебро. Поздравляю всех, что у нас вообще две медали в первом виде программы. Обычно две медали мы берем за весь чемпионат. Так что для сборной России день успешный.

– Вас не задевает, что при таких стабильных результатах на одиночное катание обращают больше внимания?

– Зрительскую любовь можно заслужить только победами. Когда-то мы с Таней пытались парное катание на новый уровень вывести. Но одиночное катание в последние годы действительно считается самым популярным видом. Мне вообще гораздо приятнее и интереснее смотреть парное, это некая комбинация между всеми видами, есть что-то и от одиночного, и от танцев, и свое, подкрутки разные, другие моменты. Плюс в одиночном катании есть четверные прыжки, люди смотрят, как спортсмены делают невозможное. Парное катание правилами более уравнено, здесь сложно выделиться. (Дмитрий Кузнецов)

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