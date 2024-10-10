Траньков: «Бойкова и Козловский могут делать четверной выброс в прокатах»

Олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, могут успешно выполнять в турнирах четверной выброс.

В прошлом сезоне Бойкова и Козловский успешно выполнили четверной выброс на шоу, на первом старте нынешнего сезона — мемориале Панина-Коломенкина — фигуристка приземлила выброс с помаркой.

«На тренировках катались, делали четверной выброс в прокатах, отдельно он уже давно получается. Вот поэтому и решили рискнуть в Санкт-Петербурге. Мне кажется, на ребят немножко повлияла ошибка на первом прыжковом элементе, когда Саша в троечку выехала с двойного акселя. Потом совсем не попали в выброс. Но они могут.

И потом по сравнению с контрольными прокатами им чуть переделали музыку, элементы под этот выброс. Будем думать, ставить его на "Гран-при" или нет — решение будем все вместе принимать. Не факт, что мы от него на сто процентов откажемся, просто на каких-то стартах будем катать с риттбергером, на каких-то — с четверным сальховом. На данный момент у них два варианта программы», — цитирует ТАСС Транькова.