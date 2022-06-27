Траньков заявил, что продолжит работу с Тарасовой и Морозовым

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Максим Траньков рассказал, что продолжает сотрудничество с серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

«17 числа Тарасова сыграла свадьбу, а уже 20 июня Евгения вместе с Морозовым вернулись к работе на сборе в Новогорске, — цитирует ТАСС Транькова. — Я здесь же, продолжаю работать тренером с дружной командой специалистов группы Этери Георгиевны Тутберидзе. Впереди у ребят выступление в шоу Ильи Авербуха, а затем снова подготовка к сезону».

Ранее, 17 июня, Тарасова вышла замуж за фигуриста Федора Климова.

Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине. Также пара трижды выигрывала медали чемпионатов мира и дважды становилась чемпионами Европы.

Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. Вместе фигуристы стали олимпийскими чемпионами Сочи-2014, взяли серебро в соревнованиях парников, а также становились серебряными призерами чемпионата мира и Европы.