Максим Траньков: «О каком закате карьеры Загитовой может идти речь?»

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поделился мнением об Алине Загитовой. В финале «Гран-при» она заняла шестое, последнее место.

— Все взрослеют, это нормально, и Алина сейчас находится в прекрасной форме, — цитирует Транькова RT. — У меня мурашки пошли от ее короткой программы. А довести до мурашек Максима Транькова могут далеко не все, уж поверьте.

Она олимпийская чемпионка и единственная в истории обладательница всех титулов в этом виде спорта. О каком закате карьеры тут может идти речь? Это все пустые слова, на самом деле. Загитова очень многое сделала для фигурного катания, и никто другой не может похвастаться тем, чего добилась она. Более того, нынешний успех наших девушек тоже стал возможен только благодаря тому, что сделала Алина. Все они равняются на нее.