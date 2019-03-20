Максим Траньков: "Кричал Тарасовой и Морозову, потому что начали зажиматься"

Тренер российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Максим Траньков прокомментировал прокат дуэта в первый день чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме. После короткой программы действующие чемпионы России занимают первое место.

– Сумма за 80 баллов, большое спасибо Нине Михайловне за то, вернула пару на прежний высокий уровень. Очень помог сбор в Токио, она смоделировала полностью то расписание, которое здесь, оно сложное. Поэтому для Наташи (Забияко) и Саши (Энберта) и для Жени с Вовой не было сюрпризом, что перерывы маленькие. Что кричал? Что надо отдать все силы на дорожке, поддержка – это один из тех элементов, на котором они подсели.

Не доделали ее широко, не доехали до борта, то есть начали зажиматься, осторожничать. Тогда я крикнул, что в дорожке надо отдать все эмоции, потому что это последний элемент, то, что запоминается судьям и зрителям. Удалось, сразу поехали. (Дмитрий Кузнецов)

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