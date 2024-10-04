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Траньков — о шоу Загитовой: «Алина просит грант не на свои нужды, могла и 150 миллионов попросить»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Алина Загитова.
Фото Мария Успенская

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков защитил Алину Загитову, которая попросила у президентского Фонда культурных инициатив 75 миллионов рублей на шоу «Алые паруса».

— Загитова и 75 миллионов на грант для ее шоу — тема, которую обсуждают. Твое мнение?

— И ее осуждают, конечно? Ну... выражусь цензурно: каждый делает кое-что как хочет. А то с меня дочь берет 100 рублей за каждое нецензурное слово. Я про это уже говорил: если людям нравится жить в обществе осуждения, где все вокруг делают все неправильно, флаг им в руки. Если есть система, при которой можно попросить грант у государства, в чем проблема? Она могла и не 75 миллионов попросить, а 150.

— Согласен про общество осуждения, но если речь идет о деньгах налогоплательщиков, это не меняет ситуацию?

— Но она же это просит не на свои нужды, а на культурное мероприятие для людей. Не вижу в этом ничего плохого.

— Ты не видел шоу «Хранители времени»? Чтобы понимать качество — оно неплохое, кстати.

— Нет, не видел. Я вообще мало что читаю и не смотрю телевизор, как сказал. У нас есть только детский, там всегда включен канал «Карусель». В моей жизни хватает фигурного катания, я тренирую, езжу — чтобы еще летать в Казань смотреть шоу.

Максим Траньков. «Трусова и Игнатов — молодцы, не хотят жить во грехе». Траньков зажигает — как всегда

Алина Загитова
Максим Траньков
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