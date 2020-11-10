Максим Траньков: «Абсолютно понимаю переход Трусовой к Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением насчет переходов в фигурном катании.

«Это нормальные отношения. Весь мир ходит от тренера к тренеру, — сказал Траньков в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова. — Приезжает Каролина Костнер, катается у Мишина, а на Олимпиаду едет с Хутом. Это нормально, если есть нормальные человеческие отношения. Я понимаю, что тренеру тяжело, я сам уходил от тренеров. И от любимых своих тренеров, когда я сам плакал и уходил от Великова, например, к Москвиной. Были такие ситуации.

Много бывает факторов. Опять же, возвращаясь к переходу Трусовой — я абсолютно понимаю переход Трусовой. Я могу понять, почему ушла Трусова.

Потому что она все время была третьей. Их было трио, и она все время была третья. С амбициями быть первой. И ты начинаешь уже винить не себя — почему я упала с пяти четверных? То есть она может быть недовольной, я могу ее понять. Права она или не права — я не знаю, но я могу понять этот переход. Ты была третьей, ты хочешь быть первой — надо что-то поменять. Возможно, такое решение было.

Я не понимаю переход Косторной. Я никогда не пойму, почему Косторная, лидер, ушла. Вот этого я не понимаю».