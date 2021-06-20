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Максим Тараньков: «Можно попробовать через год отдать дочь в группу Тутберидзе»

11:52
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Тренер по фигурному катанию Максим Тараньков рассказал, что его дочь Анжелика может перейти в группу Этери Тутберидзе.

«Чтобы перейти к Тутберидзе, Анжелика должна научиться, а у нее пока начальный уровень. Можно попробовать через год, но отбор очень сложный в «Самбо-70»: большой поток, большой отсев, никакого блата нет, для этого нужно соответствовать уровню.

У нас с Таней нет амбиций сделать из нее чемпионку, если только она сама этого не захочет. Тогда мы не будем препятствовать», — цитирует Таранькова «Газета.Ru».

4-летняя Анжелика Таранькова занимается фигурным катанием.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/2021/06/20/a_13656668.shtml

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