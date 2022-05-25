Российский хореограф, двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в разговоре с «СЭ» рассказал о недовольстве на Западе отстранением россиян от международных мероприятий.

— Очевидно, мы будем развивать и делать более значимыми внутренние старты. Где-то уже это получается, где-то еще нет. Но уже за это короткое время начались волнения за рубежом, Уимблдон сделали показательным турниром. Есть недовольство, уже на итальянских ток-шоу кричат, что не пускать спортсменов и деятелей искусства — это фашизм. Потому что спорт всегда был вне политики. Во всех странах существовал этот лозунг.

— Но сейчас это скорее мантра, которую повторяют просто по инерции, разве нет?

— Повторяют, да. Но не мы же начали конкретно эту историю, мы же не запрещали спортсменам из других стран приезжать к нам, — отметил Ставиский.