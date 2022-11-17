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Маринин — о смерти Александра Горшкова: «Он до конца оставался преданным льду и спорту»

Маринин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Горшкова
Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Максим Маринин выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Я немного знаком с его дочерью Юлией, хотел бы выразить ей свои соболезнования. Он был прекрасным отцом, спортсменом и человеком. Никогда не слышал и не видел его в каких-то негативных эмоциях, он всегда был ровным, спокойным, рассудительным. Настоящий олимпийский чемпион, пример для подражания для многих поколений.

Лично для меня он — пример стоического поведения. Многие знают о трагической истории его супруги и партнерши Людмилы Пахомовой. Он сумел выстоять, не сломаться и продолжать трудиться на благо развития фигурного катания. Александр Георгиевич до конца оставался преданным льду и спорту», — приводит слова Маринина RT.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

 
Александр Горшков. На его багаже мы едем до сих пор. Умер президент Федерации фигурного катания

 

Источник: RT
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Максим МАРИНИН
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