Олимпийский чемпион Максим Маринин выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Я немного знаком с его дочерью Юлией, хотел бы выразить ей свои соболезнования. Он был прекрасным отцом, спортсменом и человеком. Никогда не слышал и не видел его в каких-то негативных эмоциях, он всегда был ровным, спокойным, рассудительным. Настоящий олимпийский чемпион, пример для подражания для многих поколений.

Лично для меня он — пример стоического поведения. Многие знают о трагической истории его супруги и партнерши Людмилы Пахомовой. Он сумел выстоять, не сломаться и продолжать трудиться на благо развития фигурного катания. Александр Георгиевич до конца оставался преданным льду и спорту», — приводит слова Маринина RT.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.