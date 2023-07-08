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Сегодня, 13:13

Разработчик протезов о Костомарове: «Современные протезы позволяют вернуться в спорт»

Ляшко высказался о скорой установке протезов для рук Костомарову
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Разработчик бионических протезов Максим Ляшко высказался о скорой установке протезов для рук прославленному российскому фигуристу Роману Костомарову.

«Что такое протезы рук? Протез — индивидуальная помощь. Протезы рук могут быть абсолютно разные по модификации. У каждого человека, которому нужен протез, индивидуальные условия и цели установки протезов. Протезы рук достаточно быстро могут стать привычными инструментами при грамотном подборе. Очень важно все в точности изучить и просчитать. Привыкание к протезам рук для Костомарова может продлиться от нескольких часов до нескольких месяцев. Все зависит от специализации самого человека. Конечно, современные протезы позволяют даже вернуться в спорт тем, кто потерял по разным причинам части рук. Необходимо работать с реабилитологом и делать специальные упражнения для лучшего взаимодействия со своими протезами», — приводит слова Ляшко Sport24.

Сейчас у Романа Костомарова установлены только временные протезы на ногах.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.

Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-07-08-razrabotchik-protezov-zayavil-chto-kostomarov-smozhet-vernutsya-v-sport
Фигурное катание
Роман Костомаров
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