«Максик, люблю тебя бесконечно». Волосожар тепло поздравила Транькова с днем рождения

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 (в личном и командном турнирах) в парном катании Татьяна Волосожар в дуэте с Максимом Траньковым, который также является его супругом, эмоционально поздравила его в Instagram с 36-летием.

— Моя любовь, моя вселенная! С Днем рождения, любимый мой Максим Траньков, — написала Волосожар. — Сегодня мы празднуем твой день рождения в Канаде. С разницей во времени на пару дней праздник продлится точно. Поздравления все скажу лично, благо есть такая возможность!? А вот ваши поздравления Максу, готовы принимать в любом виде! P.S Максик, люблю тебя бесконечно!

Волосожар и Траньков встали в пару в 2010-м году и помимо олимпийских медалей также стали чемпионами мира-2013, двукратными серебряными призерами мирового первенства и четырехкратными чемпионами Европы. Поженились в 2015 году, воспитывают дочь Анжелику (2,5 года) и вместе выступают в шоу.