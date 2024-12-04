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Сегодня, 11:35

Магазин, продававший книгу олимпийской чемпионки Сотниковой с плашкой иноагента, прояснил ситуацию

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Аделина Сотникова.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Магазин «Владкнига» во Владивостоке продавал биографию олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой с этикеткой иноагента по ошибке, рассказали «СЭ» представители книжного. Во вторник, 3 декабря, в соцсетях появились фотографии книги «Сердце льда. Для влюбленных в фигурное катание» с этикеткой об иноагентстве.

«Это ошибся наш молодой продавец. Просто в списке иноагентов есть еще один человек под псевдонимом Сотникова, перепутали. Случился человеческий фактор, сами понимаете. Мы, конечно, не со зла, пусть Аделина не переживает, уже все исправили, еще с утра, как только поняли ошибку», — рассказали в магазине.

Сотникова объявила о завершении карьеры в 2020 году, сейчас она развивает свою школу фигурного катания.

Аделина Сотникова
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