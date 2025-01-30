Тренер Шишковой и Наумова о своих воспитанниках: «Они изумительные люди! Мои родные дети»

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала «СЭ» информацию о крушении самолета в США. Ранее сообщалось, что на этом рейсе были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Изумительные люди, преданные, потрясающие в работе, талантливые. Я до сих пор использую в работе их записи, чтобы показать — как надо делать. И помимо всего прочего, это мои дети. Женька у меня с 11 лет, а Вадик с 14. Мои родные дети», — сказала Великова «СЭ».

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.

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