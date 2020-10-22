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Людмила Великова: «Конечно, критерии допуска на чемпионат России изменят»

13:43

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова выразила мнение, что правила допуска на чемпионат России в этом сезоне будут изменены. Сейчас по регламенту к участию в ЧР-2021 допускаются только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года.

— Конечно, в регламенте будут какие-то изменения, — сказала Великова «Известия». — Люди же не просто так пропускают соревнования. Они болеют. Думаю, критерии изменят. Но пока ничего не известно. У нас даже внутренние соревнования, второй этап Санкт-Петербурга, и то отменили. А что будет дальше, никто не знает. (Тимур Ганеев)

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1076732/timur-ganeev-ekaterina-zvenigorodskaia/vykhod-professora-ucheniki-alekseia-mishina-natcelilis-na-pobedu-v-sochi

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