Людмила Великова: «Конечно, критерии допуска на чемпионат России изменят»

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова выразила мнение, что правила допуска на чемпионат России в этом сезоне будут изменены. Сейчас по регламенту к участию в ЧР-2021 допускаются только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года.

— Конечно, в регламенте будут какие-то изменения, — сказала Великова «Известия». — Люди же не просто так пропускают соревнования. Они болеют. Думаю, критерии изменят. Но пока ничего не известно. У нас даже внутренние соревнования, второй этап Санкт-Петербурга, и то отменили. А что будет дальше, никто не знает. (Тимур Ганеев)