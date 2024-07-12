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Успенская: «Если бы Трусова посвятила себя музыке, может быть, стала бы в этом успешной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российская певица Любовь Успенская оценила шансы фигуристки Александры Трусовой добиться успехов в музыкальной деятельности.

— Трусова начала петь. Может ли человек, который ранее не занимался этим, добиться успеха?

— Думаю, что она талантливый человек. Если бы она посвятила себя музыке, может быть, она была бы в музыке успешной. Я когда-то сказала Цискаридзе: «Скажи мне, Коля, ты же великий балерун и стал ведущим. А у меня есть шанс стать балериной?» Он сказал: «Да».

Летом 2023 года Трусова представила песню под названием «Два крыла» и клип на нее. Позже спортсменка вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной записала трек «Я не кукла».

20-летняя Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Фигурное катание
Александра Трусова
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