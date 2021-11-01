«Любовь»: Туктамышева опубликовала фото в ярком образе
Елизавета Туктамышева показала фото в ярком образе
08:35
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новую фотографию. На снимке девушка показала новый яркий образ.
«Любовь», — подписала Туктамышева фотографию.
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
24-летняя россиянка стала серебряной призеркой на «Гран-при» в Канаде. Золото у Камилы Валиевой, замкнула тройку призерок Алена Косторная.
Видео проката Туктамышевой на «Гран-при» Skate Canada.
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