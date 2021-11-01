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«Любовь»: Туктамышева опубликовала фото в ярком образе

Елизавета Туктамышева показала фото в ярком образе
08:35
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новую фотографию. На снимке девушка показала новый яркий образ.

«Любовь», — подписала Туктамышева фотографию.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

24-летняя россиянка стала серебряной призеркой на «Гран-при» в Канаде. Золото у Камилы Валиевой, замкнула тройку призерок Алена Косторная.

Видео проката Туктамышевой на «Гран-при» Skate Canada.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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