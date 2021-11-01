«Любовь»: Туктамышева опубликовала фото в ярком образе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новую фотографию. На снимке девушка показала новый яркий образ.

«Любовь», — подписала Туктамышева фотографию.

24-летняя россиянка стала серебряной призеркой на «Гран-при» в Канаде. Золото у Камилы Валиевой, замкнула тройку призерок Алена Косторная.

Видео проката Туктамышевой на «Гран-при» Skate Canada.