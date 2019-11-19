Любовь и вера. Самодурова рассказала, с каким настроением отправляется на этап «Гран-при» в Японию

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова поделилась в своем Instagram настроением перед вылетом в Японию на этап «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.

— Красный — цвет любви, а синий — веры. И именно с такими чувствами я отправляюсь на Гран-при в Японию, — подписала серию фотографий Самодурова.

Вместе с ней в Саппоро выступят и две других российских фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная.