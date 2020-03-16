Член исполкома федерации фигурного катании России Галина Голубкова дала большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметила, что бронзовый призер юниорского чемпионата мира-2020 14-летняя американка Алиса Лью несколько переоценена.

— Все думали — Валиева против Лью, а Алиса оказалась слаба.

— На меня такого впечатления эта фигуристка не произвела. Ей начали раньше времени делать рекламу, на мой взгляд. И немножко искусственно ее раскручивают.

— Валиева — фаворит Олимпиады-2022?

— Трудно прогнозировать, это спорт, пусть они соревнуются, еще много времени должно пройти. Сейчас говорить можно сколько угодно. Когда была прошлая Олимпиада, и все переживали за Женю, помните, как в итоге все сложилось? Но это правила, результат есть результат, и олимпийской чемпионкой стала Алина Загитова. Поэтому в фигурном катании никогда нельзя загадывать. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Голубковой — здесь

Алиса Лью: «То, как прыгала Загитова в Пхенчхане-2018, просто невероятно»