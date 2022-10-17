Лянка Грыу — о новом номере Медведевой и Милохина: «Когда ребята делали верхнюю поддержку, я думала: «Даня, держи!»

Актриса Лянка Грыу, приглашенная в качестве члена жюри на шоу «Ледниковый период», поделилась впечатлениями от нового номера фигуристки Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина.

«Это было очень мило, обаятельно. Единственное: в нескольких моментах, когда ребята делали верхнюю поддержку, я думала: «Даня, держи!».

Было ощущение какого-то напряжения и страха. У некоторых пар это проходило в образе, легко. А здесь было ощущение, что Даня и Женя прямо идут на элемент: «Сделаем — и будем молодцы».

Когда я смотрю очаровательный номер и вдруг возникает ощущение тревожности, это выбивает", — приводит слова Грыу «Газета.Ru».

В третьем выпуске телешоу пара показала программу под композицию «Je vuex ca» (Vladimir Cosma). Милохин играл роль механической куклы, которую заводила ключом Медведева.