Лутфуллин, Яблоков и Петросян не примут участия в юниорских контрольных прокатах
Фигуристы Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков и Аделия Петросян не примут участие в контрольных прокатах юниоров в Новогорске, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Глеб Лутфуллин травмировался на тренировке дома накануне контрольных прокатов и не приехал на сбор.
У Ильи Яблокова на второй день пребывания в Новогорске поднялась температура. Спортсмен снялся с прокатов по медицинским показаниям и вместе с хореографом вчера покинул олимпийскую базу.
У Аделии Петросян после первых тренировок возникли проблемы с ногой. Врачи сборной рекомендовали фигуристке и тренерам не рисковать и пропустить контрольные прокаты.
Дополнительная информация:
https://www.fsrussia.ru/news/5074-gleb-lutfullin-il-ya-yablokov-i-adeliya-petrosyan-ne-primut-uchastiya-v-prokatakh.html