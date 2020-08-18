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Лутфуллин, Яблоков и Петросян не примут участия в юниорских контрольных прокатах

16:38

Фигуристы Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков и Аделия Петросян не примут участие в контрольных прокатах юниоров в Новогорске, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Глеб Лутфуллин травмировался на тренировке дома накануне контрольных прокатов и не приехал на сбор.

У Ильи Яблокова на второй день пребывания в Новогорске поднялась температура. Спортсмен снялся с прокатов по медицинским показаниям и вместе с хореографом вчера покинул олимпийскую базу.

У Аделии Петросян после первых тренировок возникли проблемы с ногой. Врачи сборной рекомендовали фигуристке и тренерам не рисковать и пропустить контрольные прокаты.

Дополнительная информация:

https://www.fsrussia.ru/news/5074-gleb-lutfullin-il-ya-yablokov-i-adeliya-petrosyan-ne-primut-uchastiya-v-prokatakh.html

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