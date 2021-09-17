Лутфуллин одержал победу на этапе юниорского Гран-при в Красноярске, Рухин занял второе место
16:58
Российский фигурист Глеб Лутфуллин одержал победу на четвертом этапе юниорского Гран-при в Красноярске.
17-летний спортсмен набрал 230,42 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второе место занял еще один представитель России, Егор Рухин, который набрал 223,29 балла. На третьей строчке — Уэсли Чу из Канады (217,59).
Артем Ковалев занял 4-е место (212,32), Федор Зонов стал 5-м (201,28), а Андрей Анисимов показал 7-й результат (199,21).
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Юниоры
Итоговое положение
1. Глеб Лутфуллин (Россия) — 230,42
2. Егор Рухин (Россия) — 223,29
3. Уэсли Чу (Канада) — 217,59
4. Артем Ковалев (Россия) — 212,32
5. Федор Зонов (Россия) — 201,28
6. Михаил Селевко (Эстония) — 199,83
7. Андрей Анисимов (Россия) — 199,21
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