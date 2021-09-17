Лутфуллин одержал победу на этапе юниорского Гран-при в Красноярске, Рухин занял второе место

Российский фигурист Глеб Лутфуллин одержал победу на четвертом этапе юниорского Гран-при в Красноярске.

17-летний спортсмен набрал 230,42 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второе место занял еще один представитель России, Егор Рухин, который набрал 223,29 балла. На третьей строчке — Уэсли Чу из Канады (217,59).

Артем Ковалев занял 4-е место (212,32), Федор Зонов стал 5-м (201,28), а Андрей Анисимов показал 7-й результат (199,21).

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Юниоры

Итоговое положение

1. Глеб Лутфуллин (Россия) — 230,42

2. Егор Рухин (Россия) — 223,29

3. Уэсли Чу (Канада) — 217,59

4. Артем Ковалев (Россия) — 212,32

5. Федор Зонов (Россия) — 201,28

6. Михаил Селевко (Эстония) — 199,83

7. Андрей Анисимов (Россия) — 199,21