Луна Хендрикс: «У меня очень сильные соперницы»
18:58
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала свое выступление на этапе «Гран-при» в Италии. Она заняла третье место.
«У меня очень сильные соперницы, — сказала Хендрикс. — Я очень рада своей медали, мечта стала реальностью. Я проделала большую работу, чтобы добиться результата».
Победу одержала россиянка Анна Щербакова. Второй стала ее соотечественница Майя Хромых.
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