Луна Хендрикс: «У меня очень сильные соперницы»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала свое выступление на этапе «Гран-при» в Италии. Она заняла третье место.

«У меня очень сильные соперницы, — сказала Хендрикс. — Я очень рада своей медали, мечта стала реальностью. Я проделала большую работу, чтобы добиться результата».

Победу одержала россиянка Анна Щербакова. Второй стала ее соотечественница Майя Хромых.