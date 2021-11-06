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Луна Хендрикс: «У меня очень сильные соперницы»

18:58
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала свое выступление на этапе «Гран-при» в Италии. Она заняла третье место.

«У меня очень сильные соперницы, — сказала Хендрикс. — Я очень рада своей медали, мечта стала реальностью. Я проделала большую работу, чтобы добиться результата».

Победу одержала россиянка Анна Щербакова. Второй стала ее соотечественница Майя Хромых.

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Сергей Федоров все материалы автора
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