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Фигурное катание

10 февраля 2025, 14:27

Лукашова рассказала, что выступала на первенстве России в свое удовольствие

Камила Абдурахманова
корреспондент

Фигуристка Валерия Лукашова рассказала, что выступала на первенстве России среди юниоров в свое удовольствие.

«В самом конце ноября у меня была травма, из-за которой Этери Георгиевна настояла, чтобы я ушла на больничный, дабы не усугубить проблему. После нее восстанавливалась нелегко. Как вышла на лед, еще какое-то время скользила, а потом начала заходить в тройные прыжки.

На данный момент восстановила только аксель, но, к сожалению, он не получился на первенстве России. Впервые пробовала его прыгнуть в произвольной программе. Я понимала, что сейчас у меня не очень хорошая форма, но цель была попасть как минимум в резерв, как максимум — в основу сборной. Довольна, что, кроме акселя, никаких ошибок не было. Я была рада, что удержалась от расстройств после падения с акселя и откатала в свое удовольствие», — рассказала Лукашова ТАСС.

13-летняя Лукашова является серебряным призером этапа юниорского «Гран-при России».

Источник: ТАСС
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Фигурное катание
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