Луфтуллин занял третье место на юниорском «Гран-при» в Лэйк-Плэсиде

Российский фигурист Глеб Луфтуллин попал в число призеров юниорского «Гран-при» в Лэйк-Плэсиде (США). Он занял третье место, набрав 203,50 балла.

Победу одержал японский фигурист Сюн Сато — 217,12 балла. На второй позиции канадец Стефен Гоголев (203,70). Другой представитель России Матвей Ветлугин на 10-м месте (176,09).

Фигурное катание. Второй этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид (США)

Мужчины. Итоговый результат

1. Сюн Сато (Япония) — 217,12 балла

2. Стефен Гоголев (Канада) — 203,70

3. Глеб Лутфуллин (Россия) — 203,50

10. Матвей Ветлугин (Россия) — 176,09