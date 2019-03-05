"Лучшие российские тренеры проголосовали за то, чтобы Лиза не поехала на ЧМ". Мишин - о решении по Туктамышевой

Алексей Мишин, являющийся тренером чемпионки мира-2015 по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, сравнил ситуацию с непопаданием своей подопечной на чемпионат мира-2019 с историей писателя Бориса Пастернака. 22-летняя спортсменка осталась запасной.

- Я постараюсь быть очень мягким. Вы знаете, когда-то Борис Пастернак написал свой роман "Доктор Живаго", - приводит слова Мишина sportbox.ru. - И в ту историческую эпоху лучшие писатели исключили Пастернака из Союза писателей. Ну вот ситуация, которую мы наблюдаем с Лизой Туктамышевой – лучшие российские тренеры проголосовали за то, чтобы Лиза не поехала. Никто из советских писателей не читал роман "Доктор Живаго", но они посчитали, что он плохой. Не все тренеры видели, как каталась Лиза Туктамышева. наверное, у них были какие-то важные соображения, которые решили вопрос не в пользу Туктамышевой.

Я бы не хотел педалировать этот вопрос, потому что в Интернете и так не очень добрая обстановка. Это неправильно. Нужно больше доброжелательности и симпатии к замечательным фигуристам. И та же Женя Медведева – прекрасная, глубоко уважаемая мною спортсменка, и Лиза Туктамышева. Все они хорошие спортсменки и заслужили много добрых слов.

Напомним, в заявку сборной России на чемпионат мира вошли олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Турнир пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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