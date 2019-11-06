Лучшие моменты выступлений Загитовой и Косторной во Франции за две минуты

ISU в своем официальном Twitter опубликовал двухминутный видеоролик c лучшими моментами выступлений женщин на этапе «Гран-при» во Франции, в том числе победительницы Алены Косторной и ставшей второй Алины Загитовой.

В следующий раз россиянки выступят на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.