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Лучшие моменты выступлений Загитовой и Косторной во Франции за две минуты

15:33
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ISU в своем официальном Twitter опубликовал двухминутный видеоролик c лучшими моментами выступлений женщин на этапе «Гран-при» во Франции, в том числе победительницы Алены Косторной и ставшей второй Алины Загитовой.

В следующий раз россиянки выступят на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.

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