Лучшие моменты выступлений Загитовой и Косторной во Франции за две минуты
15:33
ISU в своем официальном Twitter опубликовал двухминутный видеоролик c лучшими моментами выступлений женщин на этапе «Гран-при» во Франции, в том числе победительницы Алены Косторной и ставшей второй Алины Загитовой.
В следующий раз россиянки выступят на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.
? They were extraordinary! See for yourself!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 6, 2019
? https://t.co/NOUMREe5GR
#? #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/rs1wx4z5oO
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