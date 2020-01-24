Лучшее платье ЧЕ по фигурному катанию. Яркий образ чемпионки Франции

Одним из самых ярких моментов чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце стало выступление Маэ-Беренис Мейте в женском одиночном катании.

Шестикратная чемпионка Франции выступила в эффектном желтом костюме с элементами, повторяющими традиционные африканские украшения.

По итогам короткой программы Мейте занимает восьмое место. В тройку лидеров входят россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.