ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Лучшее платье ЧЕ по фигурному катанию. Яркий образ чемпионки Франции

21:40
Маэ-Беренис Мейте. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Маэ-Беренис Мейте. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маэ-Беренис Мейте. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Одним из самых ярких моментов чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце стало выступление Маэ-Беренис Мейте в женском одиночном катании.

Шестикратная чемпионка Франции выступила в эффектном желтом костюме с элементами, повторяющими традиционные африканские украшения.

По итогам короткой программы Мейте занимает восьмое место. В тройку лидеров входят россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

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