«Лучше лечиться вместе с тренировками». Косторная рассказала о реакции Тутберидзе на травмы спортсменов

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная отметила, что каждый раз отменять тренировки из-за небольших травм — бесполезно.

— В какой готовности была перед чемпионатом мира? — Не сказать что я была в супер-вау-форме, — цитирует ТАСС Косторную. — Так, средняя, рабочая. Что касается травм, то они у всех спортсменов бывают, это неизбежно. Каждый раз отменять все ради того, чтобы вылечиться, — это бесполезно, потому что ты начинаешь прыгать — и все сначала. Поэтому если уж что-то болит, то лучше лечиться вместе с тренировками, не пропуская ничего.

Когда у нас кто-то говорит, что болит что-то, нас Этери Георгиевна (Тутберидзе) собирает всех и говорит: «Поднимите руки, у кого ничего не болит».

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная призналась, что относится к вынужденному карантину из-за пандемии коронавируса с пониманием.

— Наверное, это (карнтин) надо воспринимать как должное, — цитирует ТАСС Косторную. — Быть может, даже лучше, что нас не повезли на чемпионат мира, потому что был бы еще больший риск заболеть. Хорошо, мы бы заразились, но мы дети, мы перенесем, а вот у Саши (Трусовой), к примеру, бабушка. Она приедет домой и тут же ее заразит. Это вопрос безопасности.

Почему кто-то должен подвергаться риску из-за того, что фигуристы решили, что конкретно им — надо? Никому не надо, а им надо! Это как с теми людьми, которые на шашлыки поехали.

16-летняя Косторная также является победительницей Финала Гран-при-2019/20 и вице-чемпионкой страны. Фигуристка также должна была принять участие в чемпионате мира, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.