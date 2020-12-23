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«Лучшая команда на свете!» Тутберидзе опубликовала фото с Загитовой

Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию с российской фигуристкой Алиной Загитовой. Рядом с ними на снимке грузинский спортсмен Морис Квителашвили.

Подписчикам страницы понравилась фотография. «Давно мы ждали подобное фото! Лучшие!» «Шикарные! Атмосфера у вас классная, дружелюбная! Лучшая команда на свете! Алина чудо», «Как мило», «Алина красавица», «Dream team» — такие комментарии можно прочитать под записью.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата Европы. С октября 2020 года стала ведущей программы «Ледниковый период» на Первом канале.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CJJLQCMpoKb/

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