«Лучшая команда на свете!» Тутберидзе опубликовала фото с Загитовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию с российской фигуристкой Алиной Загитовой. Рядом с ними на снимке грузинский спортсмен Морис Квителашвили.

Подписчикам страницы понравилась фотография. «Давно мы ждали подобное фото! Лучшие!» «Шикарные! Атмосфера у вас классная, дружелюбная! Лучшая команда на свете! Алина чудо», «Как мило», «Алина красавица», «Dream team» — такие комментарии можно прочитать под записью.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата Европы. С октября 2020 года стала ведущей программы «Ледниковый период» на Первом канале.