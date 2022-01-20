Лу и Митрофанов лидируют после короткой программы у пар на чемпионате четырех континентов

На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершилась короткая программа у пар.

Лучший результат показали американцы Одри Лу и Миша Митрофанов. Они набрали 68,35 балла. На второй позиции канадцы Эвелин Уолш и Трент Мишо (65,42). Третьим идет еще один американский дуэт — Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (64,47).

Чемпионат четырех континентов должен был пройти в китайском Тяньцзине, но был перенесен в Таллин из-за коронавирусных ограничений. Ранее в столице Эстонии также прошел чемпионат Европы.

Чемпионат четырех континентов

Таллин (Эстония)

Пары

Короткая программа

1. Одри Лу/Миша Митрофанов (США) — 68,35 балла

2. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 65,42

3. Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (США) — 64,47

4. Кэти Макбет/Нэтан Бартоломэй (США) — 59,54

5. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 59,07

6. Лори-Энн Матте/Тьерри Ферлан (Канада) — 55,40