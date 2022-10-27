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Сегодня, 18:58

Логинова сообщила, что РУСАДА будет продолжать соблюдать международные стандарты по делу Валиевой

Алина Савинова
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства РУСАДА Вероника Логинова заявила, что организация будет продолжать соблюдать российские и международные антидопинговые стандарты в процессе обработки данных по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Процесс обработки результатов по данному делу, так же как и по всем остальным делам, которые находятся в юрисдикции РУСАДА, проводится при строгом соблюдении российских и международных антидопинговых стандартов.

В связи с распространением в прессе недостоверных сведений и большим количеством запросов СМИ на комментарии 21 октября РУСАДА выпустило официальное заявление о том, что не намерено озвучивать детали по данному делу и отвечать на вопросы о слушаниях. В соответствии со стандартами процесс с самого начала должен был быть конфиденциальным. Принятие решения о публичном обнародовании данных по делу после вынесения окончательного решения остается за РУСАДА в соответствии с пунктом 17.3.7 Общероссийских антидопинговых правил", — цитирует ТАСС Логинову.

Сегодня, 27 октября, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвали РУСАДА обнародовать решение по делу Валиевой.

Камила Валиева
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