Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 18:44

Логинова: «РУСАДА не видит внимания к проблематике допинга со стороны ФФККР»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель РУСАДА Вероника Логинова ответила на вопрос «СЭ» о ситуации с допингом в фигурном катании.

«Как правило, мы действительно проводим анализ после некоторых ситуаций, какие шаги дальше делать. К сожалению, такой реакции со стороны некоторых федераций, особого внимания я не вижу. Мы инициативно взяли на себя ответственность и решили объявить 2025 год годом бабушек и дедушек. Мы сами будем проводить такие мероприятия. Я не могу сказать об особом внимании со стороны ФФККР, получив их план мероприятий. Нет того количества мероприятий для родителей, которое мы хотели бы увидеть после нашего диалога и тонких и не очень намеков», — сказала Логинова.

Фигурное катание
РУСАДА
Читайте также
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
После матча «Барселоны» и «Бенфики» произошла драка с участием Рафиньи
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Плющенко назвал стабильным четверной аксель Дикиджи

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости