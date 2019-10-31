Двукратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (в паре с Юко Кавагути) Александр Смирнов отметил, что Международной федерации конькобежцев стоило бы плотнее заняться продвижением юниорских соревнований.

— Да уж, Лизе всего 22 года, а она уже как бабушка в фигурном катании. Я заканчивал в 32-33 — вообще динозавром был, — цитируют «Аргументы и факты» Смирнова. — Мы об этом как раз и говорили, что спорт очень помолодел. Если введут все-таки возрастной ценз, нужно будет больше рекламировать, раскручивать юниорские соревнования. Там спортсмены тоже показывают блестящие программы с технической точки зрения. К сожалению, на этапы Гран-при или чемпионаты мира среди юниоров ходит не так много зрителей, внимание прессы тоже не очень большое. А жаль. Международной федерации фигурного катания нужно плотнее заняться вопросом.