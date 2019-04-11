"Лиза соскучилась по большим стартам". Ягудин - о выступлении Туктамышевой на командном ЧМ

Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что ему очень понравилось выступление Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. 22-летняя спортсменка чисто исполнила тройной аксель в короткой программе и набрала 80,54 балла за свой прокат. Она занимает промежуточное второе место.

- Лиза очень понравилась, несмотря на пропуск чемпионатов Европы и мира, она прокаталась на одном дыхании. Было видно, как она соскучилась по большим стартам, - приводит ТАСС слова Ягудина. - Софья Самодурова чуть-чуть просела после не очень хорошего первого каскада. Мы с ней пообщались после старта, она рассказала - после этого каскада думала, что делать дальше - либо тройной риттбергер с тулупом, либо идти на каскад тройной лутц плюс тройной тулуп. Сделала каскад с риттбергером и сразу вернулся ее драйв, к которому мы уже успели привыкнуть, умничка.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира-2015. Она не принимала участие в мировом первенстве-2019 в японской Сайтаме, оставшись запасной.

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