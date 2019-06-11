"Лиза превращается в икону стиля". Туктамышева сходила на шоппинг с Вейром

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева сходила на шоппинг с американским фигуристом Джонни Вейром. Она иронично отметила, что превращается в икону стиля.

– Под чутким руководством профессионала Лиза превращается в икону стиля.

Спасибо за крутой шоппинг, сама бы я до такого никогда не додумалась, – написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Туктамышева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.

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