"Лиза превращается в икону стиля". Туктамышева сходила на шоппинг с Вейром

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева сходила на шоппинг с американским фигуристом Джонни Вейром. Она иронично отметила, что превращается в икону стиля.
– Под чутким руководством профессионала Лиза превращается в икону стиля.
Спасибо за крутой шоппинг, сама бы я до такого никогда не додумалась, – написала Туктамышева в своем Инстаграме.
Туктамышева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.
Под чутким руководством профессионала Лиза превращается в икону стиля.😂 Спасибо за крутой шоппинг, сама бы я до такого никогда не додумалась 😄 . . . Under the guidance of fashion professional Liza turns into style icon.😂 Thanks for the cool shopping together.!❤️❤️ #elizavetatuktamysheva #foi2019 #fantasyonice2019 #shopping #friends
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