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Липницкая впервые показала дочку и раскрыла ее имя

27 июля 2020, 22:30
Юлия Липницкая. Фото Федор Успенский, "СЭ" Юлия Липницкая с молодым человеком и дочкой. Фото instagram.com
Юлия Липницкая. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая показала дочку. Фигуристка опубликовала фотографию малышки в своем Instagram и рассказала, что девочке, которую зовут Каталина, уже месяц от рождения.

Юлия Липницкая с молодым человеком и дочкой. Фото instagram.com
Юлия Липницкая с молодым человеком и дочкой. Фото instagram.com

Отцом ребенка является бывший российский фигурист Владислав Тарасенко. 22-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, чемпионкой Европы и серебряной призершей ЧМ.

В 2017 году Липницкая завершила карьеру.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDKDl-hp1P2DVywfpwpI0yZWwb8p5sRZYVQGo40/

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