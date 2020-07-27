Липницкая впервые показала дочку и раскрыла ее имя

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая показала дочку. Фигуристка опубликовала фотографию малышки в своем Instagram и рассказала, что девочке, которую зовут Каталина, уже месяц от рождения.

Юлия Липницкая с молодым человеком и дочкой. Фото instagram.com

Отцом ребенка является бывший российский фигурист Владислав Тарасенко. 22-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, чемпионкой Европы и серебряной призершей ЧМ.

В 2017 году Липницкая завершила карьеру.