Липницкая впервые показала дочку и раскрыла ее имя
27 июля 2020, 22:30
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая показала дочку. Фигуристка опубликовала фотографию малышки в своем Instagram и рассказала, что девочке, которую зовут Каталина, уже месяц от рождения.
Юлия Липницкая с молодым человеком и дочкой. Фото instagram.com
Отцом ребенка является бывший российский фигурист Владислав Тарасенко. 22-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, чемпионкой Европы и серебряной призершей ЧМ.
В 2017 году Липницкая завершила карьеру.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CDKDl-hp1P2DVywfpwpI0yZWwb8p5sRZYVQGo40/
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