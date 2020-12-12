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Липницкая вошла в тренерский штаб академии Плющенко

12:44
Юлия Липницкая. Фото Ксения Нуртдинова
Юлия Липницкая. Фото Ксения Нуртдинова
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что к тренерскому штабу его академии присоединилась олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мои? большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде 3 олимпийских чемпиона — мощь!», — написал Плющенко у себя в Instagram.

22-летняя Липнцикая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира. В 2017 году она завершила карьеру.

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