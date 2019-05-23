Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая примет участие в шоу в Японии Ice Hyoen 2019. Мероприятие будет проходить в Йокогаме 26-28 июля.

– Очень непривычно, особенно парик тяжелый – длинные волосы, – сказала Липницкая в интервью официальному каналу проекта на Youtube. – А костюм, я знала, что он будет тяжелый и тугой, но красиво. Просто непривычно очень. Зато теперь я знаю, каково бывает в такой одежде. Когда предложили участвовать в этом шоу, сначала посмотрела, кто ещё будет. Это не обычное шоу, как у всех, а именно театр, да еще с японской культурой. Мне стало очень интересно, и надеюсь, что у меня получится.

Я думаю, что опыт играть на льду у меня все равно есть, потому что я фигуристка. Мы поедем заранее в Японию. И пока будет постановка шоу, подготовка, думаю, смогу вжиться в роль. Надеюсь, смогу соответствовать японской культуре и достойно себя преподнести.

Липницкая – олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Также спортсменка выиграла серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы. Липницкая завершила карьеру в апреле 2017 года.

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