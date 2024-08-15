Липницкая представила свою ученицу на контрольных прокатах

Олимпийская чемпионка и тренер Юлия Липницкая рассказала, что думает о своей ученице Анне Ляшенко. 15-летняя фигуристка участвовала в предсезонных прокатах на олимпийской базе в Новогорске.

Она отметила, что в этом сезоне у спортсменки две новые программы.

«Аня впервые примет участие в контрольных прокатах юниорской сборной России. На данном этапе наша задача — показать программы, постараться откатать их чисто, с комфортным набором, который есть у спортсменки. И затем в процессе работы, если будет позволять форма и здоровье, усложняться», — цитирует Липницкую Sport24.

Произвольную на музыку попурри в исполнении Lola Blanc поставил Никита Михайлов. Короткую — «Перемен» на саундтрек из фильма «Майор Гром» поставила Липницкая.