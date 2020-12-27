ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Липницкая показала фото полугодовалой дочери

Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая, недавно вошедшая в тренерский штаб академии Евгения Плющенко, опубликовала фотографии дочери Каталины в Instagram.

Липницкая родила девочку в конце июля. Отец ребенка — бывший фигурист Владислав Тарасенко.

?22-летняя Липнцикая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира. В 2017 году она завершила карьеру.

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